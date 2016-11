National Geographic Wildlife 15:10 bis 16:00 Dokumentation Tierische Eroberer Invasion der Elche SA 2011 2016-11-29 16:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Elche sind von Russland über Nordeuropa bis nach Nordamerika verbreitet - etwa 2,5 Millionen gibt es weltweit. Die Beziehung des Menschen zu den gewaltigen, bis zu 750 Kilogramm schweren Pflanzenfressern ist dabei keineswegs unproblematisch: Wenn sie sich bedroht oder in die Enge getrieben fühlen oder ihren Nachwuchs verteidigen, gehen Elche sehr schnell zum Angriff über. Hinzu kommen die zahlreichen Wildunfälle auf den Straßen: Allein in den USA sterben pro Jahr etwa 200 Menschen bei Kollisionen mit Elchen; weitere 29.000 werden verletzt. In der kanadischen Stadt Prince George hat sich eine Elchherde sogar einen besonders gefährlichen Weidegrund ausgesucht: Die Tiere leben direkt neben den Landebahnen des örtlichen Flughafens! Was ist in solchen Fällen zu tun? "Tierische Eroberer" zeigt, mit welchen Mitteln Experten versuchen, das Zusammenleben von Mensch und Elch einfacher und unproblematischer zu gestalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invaders