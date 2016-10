National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:25 Dokumentation Der Löwenflüsterer F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Kevin Richardson lebt seit Jahren mit domestizierten Löwen zusammen. Der Löwenflüsterer legt sich zu ihnen, spielt mit ihnen, kümmert sich um sie und nimmt seine Großkatzen auch mit auf lange Autofahrten. Die Dokumentation gibt einen einmaligen Einblick in diese äußerst erstaunliche und ganz spezielle Beziehung zwischen Mensch und Tier. In Südafrika, wo wildlebende Löwen oft Opfer skrupelloser Wilderer und Geschäftemacher werden, versucht Richardson, die immer wieder zu unrecht angefeindeten und bedrohten "Könige der Savanne" zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Whisperer