National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Expedition Wild Aasfresser im Yellowstone USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Unter den Fleischfressern des Tierreichs gibt es eine Goldene Regel: Friss - und werde nicht gefressen! In der Wildnis des Yellowstone-Parks geht Casey Anderson den Grundlagen dieses Gebotes auf den Grund. Mehrere Wochen lang durchkämmt er mit der Kamera das Hochland der Geysire und Schlammkrater, um das Leben der Fleischfresser näher zu untersuchen - darunter vor allem diejenigen, die sich von Aas ernähren. Dabei kommen ihm Wölfe, Kojoten, Pumas und Grizzlybären ebenso vor die Linse wie winzige Maden, die sich über die Reste von Hirsch- und Elchkadavern hermachen. Zu den verblüffenden Erkenntnissen, zu denen Casey im Laufe seines Aufenthalts kommt, gehört auch, dass es sich stolze Jäger wie Grauwölfe, Grizzlys oder Adler offenbar nicht immer leisten können, besonders wählerisch zu sein. Da Frischfleisch nicht immer in ausreichender Menge vorhanden ist, müssen sie nicht selten mit Aas vorlieb nehmen. Darüber hinaus zeigt Casey, auf welche Art und Weise sich klassische Aasfresser wie Geier und Raben aber auch Stinktiere und Insekten an das entbehrungsreiche Leben in dem von Extremen bestimmten Yellowstone-Gebiet angepasst haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 264 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 84 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 59 Min.