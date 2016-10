National Geographic Wildlife 07:05 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Tillie and Leo USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Joel Gilman ist ein großer Tierfreund: Seit neuestem kümmert er sich um den Hundedame Tillie, die von ihrem Vorbesitzer schwer misshandelt wurde. Jetzt hat Joel sie wieder aufgepäppelt, doch das bringt Probleme mit sich. Tillie ist nämlich jetzt so auf ihr neues Herrchen fixiert, dass sie nicht mehr von seiner Seite weicht - und sie attackiert sogar Menschen und Hunde, die sich allzu nah an Joel heranwagen! Auch bei seinem nächsten Auftrag muss sich der Hundeflüsterer ganz schön ins Zeug legen: Der dreijährige Shar-Pei Leo ist derart aggressiv, dass er bereits einen Nachbarshund totgebissen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Marlene McCurtis Drehbuch: Melissa Jo Peltier, Catherine Stribling Musik: Anouk Erni, Andrew Keresztes

