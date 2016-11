Kinowelt 03:00 bis 04:20 Horrorfilm SAW IV USA, CDN 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jigsaw ist tot, doch seine Mission ist noch lange nicht beendet. Das sadistische Mastermind hat bereits vor seinem Ableben einen perfiden Plan entwickelt und eine Reihe tödlicher Fallensysteme für seine Nachwelt konstruiert. Als bei der Autopsie ein Tonband in den Gedärmen des Serienkillers entdeckt wird, geht das grausame Spiel in eine neue Runde. Mit diesem vierten Teil wurde die "Saw"-Reihe zur erfolgreichsten Horrorfilm-Reihe der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobin Bell (Jigsaw) Costas Mandylor (Hoffman) Scott Gordon-Patterson (Agent Strahm) Betsy Russell (Jill) Lyriq Bent (Rigg) Athena Karkanis (Agent Perez) Angus MacFadyen (Jeff Denlon) Originaltitel: Saw IV Regie: Darren Lynn Bousman Drehbuch: Patrick Melton, Marcus Dunstan Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16

