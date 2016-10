Kinowelt 20:15 bis 21:50 Komödie Wild Target GB, F 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Victor Maynard, routinierter Profikiller und mit 52 immer noch Junggeselle, hat ein Problem: Er hat sich verliebt! Und zwar ausgerechnet in sein Opfer. Statt die bildhübsche Rose mit präziser Kaltblütigkeit aus der Welt zu schaffen, lässt er sich von ihr zu ihrem Beschützer anheuern. Jetzt hat Victor nicht nur seinen Auftraggeber auf den Fersen, sondern auch den zweitbesten Killer Englands, der Victors "Patzer" wieder in Ordnung bringen soll. Unerwartete Hilfe erhalten die Flüchtenden von Tony, einem jungen Mechaniker, der sich im Gebrauch von Waffen als Naturtalent erweist. Niemand hatte allerdings damit gerechnet, dass Victors Mutter sich ins Geschehen einmischt: Die alte Dame ist im Umgang mit Messern äußerst geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Nighy (Victor Maynard) Emily Blunt (Rose) Rupert Grint (Tony) Eileen Atkins (Louisa Maynard) Martin Freeman (Hector Dixon) Gregor Fisher (Mike) Geoff Bell (Fabian) Originaltitel: Wild Target Regie: Jonathan Lynn Drehbuch: Lucinda Coxon Kamera: David Johnson Musik: Michael Price Altersempfehlung: ab 12