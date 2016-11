Kinowelt 15:35 bis 17:10 Komödie Lektion in Liebe S 1954 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gynäkologe David Erneman ist seit 15 Jahren mit seiner Frau Marianne verheiratet, als er sich auf eine Affäre mit seiner Patientin Susanne einlässt. Doch als Marianne hinter die Liason ihres Mannes kommt, bleibt sie nicht untätig und reist nach Kopenhagen, wo sie die Beziehung zu ihrem ehemaligen Verlobten, Carl-Adam, wieder aufleben lassen will. David hatte damals seinem besten Freund Carl-Adam Marianne kurz vor der Hochzeit ausgespannt. Über ihre Tochter findet David heraus, mit welchem Zug seine Frau nach Kopenhagen reisen will. Er verlässt seine Geliebte, kauft ein Ticket für denselben Zug und versucht, Marianne auf der Fahrt umzustimmen, doch sie ziert sich. In einer Reihe von Backflashs erinnern sich die beiden ihrer gemeinsamen Jahre, und nachdem sie Carl-Adam getroffen und einen Abend voller Eifersuchtsszenen in einer Kopenhagener Bar verbracht haben, finden David und Marianne doch wieder zusammen. "Most heartily funny of Bergman's comedies." (Quelle: Time Magazine) "Humor, Wisdom and Charme." (Quelle: New York Times) "Hilarios... Witty... Wonderful." (Quelle: The Saturday Review) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gunnar Björnstrand (Dr. David Ernemann) Eva Dahlbeck (Marianne Ernemann) Harriet Andersson (Nix) Yvonne Lombard (Susanne) Olof Winnerstrand (Professor Henrik Ernemann) Åke Grönberg (Carl-Adam) Birgitte Reimers (Lise) Originaltitel: En lektion i kärlek Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Martin Bodin Musik: Dag Wirén