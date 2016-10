Kinowelt 08:30 bis 10:10 Krimi Der Sommer des Samurai D 1986 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Hamburg steht die Polizei bei einer Serie von Einbrüchen vor einem Rätsel: Am Tatort findet man keinerlei Spuren bis auf je ein japanisches Schriftzeichen. Schon bald werden die Zeichen überall in der Stadt gefunden. Ein Kommissar im Ruhestand und eine Journalistin kommen schließlich einer großen Verschwörung auf die Spur, die bis ins japanische Mittelalter zurückgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Froboess (Christiane Land) Hans Peter Hallwachs (Wilcke/Samurai) Wojciech Pszoniak (Gerhard Krall) Nadja Tiller (Dr. Feuillade) Peter Kraus (Schirmer) Hannelore Hoger (Frau Kollmann) Matthias Fuchs (Herbst) Originaltitel: The Summer of the Samurai Regie: Hans-Christoph Blumenberg Drehbuch: Hans-Christoph Blumenberg, Frederick Spindale, Carola Stern Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Hubert Bartholomae Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 83 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 58 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 58 Min.