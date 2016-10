History 05:30 bis 06:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Jackpot in Jersey USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank sind gerade in Ohio unterwegs, als ein Freund anruft, um einen Gefallen einzufordern. Jersey Jon will, dass die Jungs bei einem Deal über einen Haufen Harley-Ersatzteile vermitteln, die er gefunden hat. In Columbus gibt es dagegen einen alten Eisenwarenladen, der mit brandneuer Ware aus jeder erdenklichen Ära gefüllt ist. Die Jungs sehen sich alles an und sind wild entschlossen, hinter eine Tür zu blicken, die seit Jahrzehnten nicht geöffnet wurde. Anschließend fahren Mike und Frank zu einer Garage nach Nashville, wo ein VW Käfer darauf wartet, inspiziert zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12