Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der undurchschaubare Marritza USA 1993 Stereo 16:9 Merken Ein Cardassianer bittet Dr. Bashir um ärztliche Hilfe. Die Krankheit, an der er leidet, ist bislang nur in einem berüchtigten Arbeitslager der Cardassianer aufgetreten. Kira glaubt deshalb, in ihm einen der meist gesuchten cardassianischen Kiegsverbrecher zu erkennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Terry Farrell (Lt. Jadzia Dax) Nana Visitor (Major Kira) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: James L. Conway Drehbuch: Peter Allan Fields Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

