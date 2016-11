Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Rückkehr der Osiris USA 2000 Stereo 16:9 Merken Daniel (Michael Shanks) ist betrübt, als er vom Tod seines ehemaligen Mentors hört und macht sich auf den Weg in seine alte Uni. Dort erfährt er, dass der Professor zuletzt zwei antike ägyptische Gefäße untersucht hat, von denen eins verschwunden ist. In dem noch vorhandenen Krug findet Daniel einen vollkommen erhaltenen, aber toten Symbionten, der gestorben sein könnte, da durch einen kleinen Riss giftige Lösungsmittel in das Gefäß eingedrungen sind. Der Symbiont des vermissten Behältnisses lebt wahrscheinlich noch, zumal auf dem Campus Gerüchte umhergehen, dass oft Mysteriöses geschieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Anna-Louise Plowman (Dr. Sarah Gardner/Osiris) Ben Bass (Dr. Steven Rayner) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12