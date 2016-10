Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Gabe CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Teyla (Rachel Luttrell) hat immer wieder schreckliche Alpträume von den Wraith. In ihrer Verzweiflung sucht sie die Psychologin Dr. Kate Heightmeyer (Claire Rankin) auf. Diese rät ihr, sich auf den Weg nach Athos zu machen und des Rätsels Lösung dort zu suchen. In ihrer Heimat wendet sich Teyla an die weise Charin (Brenda McDonald), die ihr von seltsamen Vorgängen in der Vergangenheit berichtet. Offenbar wurden zahlreiche Athosianer einst von den Wraith entführt und für Experimente missbraucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Major John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Claire Rankin (Dr. Kate Heightmeyer) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith