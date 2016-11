Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Blasphemie USA 1993 Stereo 16:9 Merken Vedek Winn will Keikos Schule auf Deep Space Nine schließen. Keiko verstößt nach ihrer Ansicht mit der wissenschaftlichen Erklärung des Wurmlochs gegen den bajoranischen Glauben an die Propheten. Vedek Bareil versucht, in dem Streit zu vermitteln. Da wird auf ihn ein Anschlag verübt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Armin Shimerman (Quark) Nana Visitor (Major Kira) Louise Fletcher (Vedek Winn) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12