Syfy 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 41 Wie schnell die Zeit vergeht USA 1967 Stereo 16:9 Während eines Zwischenstopps auf dem Planeten Gamma Hydra IV infiziert sich die Besatzung der Enterprise mit einer tödlichen Krankheit. Der normale Alterungsprozeß wird ernorm beschleunigt. Als Kirk zusehends seniler wird, übernimmt Commodore Stocker, den die Enterprise zur Raumbasis 10 bringen sollte, das Kommando. In Unkenntnis der Lage steuert er romulanisches Gebiet an. Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Glden, Joseph Pevney Drehbuch: David P. Harmon, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Altersempfehlung: ab 12