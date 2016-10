Syfy 07:35 bis 08:25 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 40 Im Namen des jungen Tiru USA 1967 Stereo 16:9 Merken Im Auftrag der Sternenflotte will Kirk auf dem Planeten Capella IV mit den Bewohnern einen Vertrag zum Abbau des Minerals Topalin abschließen. Doch die Enterprise kommt zu spät. Die Klingonen sind bereits vor ihnen eingetroffen und denken gar nicht daran, fair zu verhandeln. Es kommt zum Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Joseph Pevney Drehbuch: Dorothy C. Fontana, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12

