13th Street 03:35 bis 04:20 Serien Slasher Auge um Auge USA 2016 Stereo 16:9 Merken Dylan (Brandon Jay McLaren) zieht mit seiner Frau Sarah (Katie McGrath) in deren Geburtshaus in der kanadischen Kleinstadt Waterbury. Dort waren Sarahs Eltern von einem Serienkiller, genannt "The Executioner", der in Henkerskluft gekleidet war, bestialisch ermordet worden. Die Mutter war damals mit Sarah schwanger, und der Killer hat ihr nach dem Mord das Baby aus dem Leib geschnitten. Als ein Doppelgänger des "Executioner" in der Stadt auftaucht, besucht Sarah den Mörder ihrer Eltern im Gefängnis und bekommt von diesem eine kryptische Botschaft mit auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Jay McLaren (Dylan) Katie McGrath (Sarah) Wendy Crewson (Brenda) Steve Byers (Sgt. Cam Henry) Patrick Garrow (Tom Winston) Christopher Jacot (Robin Turner) Dean McDermott (Iain Vaughn) Originaltitel: Slasher Regie: Craig David Wallace Drehbuch: Aaron Martin Kamera: Jackson Parrell Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 18

