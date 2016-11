13th Street 23:40 bis 00:30 Krimiserie Law & Order Paris Doppeltes Spiel F 2008 Stereo 16:9 Merken Die Freude über ihren ersten Auftrag als Model verfliegt bei Claire Beaupre schnell. Denn statt ihren Erfolg zu feiern, gerät sie in einen Streit mit ihren Vater. Am nächsten Tag wird er ermordet auf einem Golfplatz aufgefunden. In Verdacht gerät Claires Verehrer Stan, der am Tag zuvor ein Messer bei sich trug, das der Tatwaffe ähnelt. Dann macht allerdings ein ehemaliger Kollege vom Drogendezernat die Ermittler Vincent Revel (Vincent Perez) und Mélanie Rousseau (Audrey Looten) auf sich aufmerksam? Wusste er, dass Claire bald ein stattliches Erbe antreten wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Rémi Bichet (Ganz) Elodie Fontan (Claire Beaupré) Erick Desmarestz (Bernier) Gala Besson (Audrey Russell) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Dominique Tabuteau Drehbuch: Elizabeth M. Cosin Kamera: Philippe Lenouvel Musik: Sophia Morizet