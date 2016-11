13th Street 15:25 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Blutrache USA 2004 Stereo 16:9 Merken In einem leerstehenden Büro wird die Leiche einer Soldatin gefunden, auf ihrem weißen Hemd prangt ein Kreuz aus Schweineblut. Die Detectives Fontana (Dennis Farina) und Green (Jesse L. Martin) geraten in ihrem ersten gemeinsamen Fall an das 713. Reserve-Regiment der Army. Es bereitete im Irak-Krieg die Häftlinge in Abu Ghraib auf die Verhöre der "Military Intelligence" vor. Auch das Opfer scheint in die Folterungen verwickelt gewesen zu sein - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Farina (Detective Joe Fontana) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Ron Silver (Bernie Adler) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Dick Wolf, Richard Sweren Kamera: John Beymer Musik: Mike Post