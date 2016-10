13th Street 13:50 bis 14:35 Krimiserie Law & Order Der Tod des Kaviarkönigs USA 2003 Stereo 16:9 Merken Am Morgen nach seiner Hochzeit wird der alternde persische Kaviarhändler Manny Soleimani tot in seinem Bett aufgefunden. Sein Sohn Ben glaubt nicht an einen natürlichen Tod seines Vaters und verlangt eine Obduktion. Er verdächtigt Yasmin, die junge Braut, seinen Vater ermordet zu haben, um an das Familienvermögen zu kommen. Die Obduktion ergibt tatsächlich, dass Soleimani erstickt worden ist. Yasmin hat jedoch nicht nur selbst Vermögen, sondern auch ein wasserdichtes Alibi. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Soleimanis Tochter Roya allen Grund hatte, ihren Vater zu hassen. Er hatte sie gezwungen, an einem Reitturnier teilzunehmen, bei dem Roya einen Unfall hatte, in dessen Folge sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Als Roya eine Adoption ins Auge gefasst hatte, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, verbot ihr Vater die Adoption und wollte außerdem, dass sie mit ihrem Mann Asher das Haus der Familie nach Soleimanis Heirat verlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Sakina Jaffrey (Roya Koutal) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Dick Wolf, Roz Weinman Kamera: John Beymer Musik: Mike Post