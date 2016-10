ORF 2 14:00 bis 16:00 Sonstiges Papst Franziskus in Schweden Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationsjubiläum 2017 2016 Stereo Live 16:9 Merken Im kommenden Jahr jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung jener 95 Thesen, die der Reformator Martin Luther an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Dieses Reformationsjubiläum wird von den evangelischen Kirchen groß gefeiert - zahlreiche Veranstaltungen sind geplant. Als Auftakt für diese Feierlichkeiten wird Papst Franziskus im Zuge seines Besuchs in Schweden am 31. Oktober, dem Reformationstag, einen Gottesdienst gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Lutherischen Weltbundes feiern. Diese historisch außergewöhnliche Zusammenkunft soll "in einer Welt, in der viele Gespräche abgebrochen werden, den hohen Stellenwert des Dialogs bezeugen". Der ORF überträgt diese ökumenische Feier aus dem Dom zu Lund live. Im Studio kommentiert ORF-Religionsjournalist Christoph Riedl-Daser gemeinsam der evangelischen Theologin Susanne Heine und dem katholischen Theologen Paul M. Zulehner. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Susanne Heine (evangelische Theologin), Paul M. Zulehner (katholischer Theologe)