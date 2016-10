ORF 2 11:55 bis 12:35 Magazin kreuz und quer Österreich für Fortgeschrittene Österreich für Fortgeschrittene A 2016 Stereo 16:9 Merken Horn - Ein Jahr danachDie niederösterreichische Stadt Horn im Waldviertel hat im vergangenen Jahr hundert Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, und anderen Ländern aufgenommen. Vorausgegangen war eine heftige Bürgerdiskussion, bei der es gelungen ist, die Herausforderung offensiv anzugehen. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft war plötzlich groß, auch wenn Konflikte nicht ausgeblieben sind. Ein Jahr später schaut "kreuz und quer" nach, was aus der Hilfsbereitschaft der Horner geworden ist, und aus den Menschen, die flüchten mussten und in Horn eine neue Heimat gefunden haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kreuz & Quer