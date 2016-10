France 2 22:35 bis 00:09 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Meurtre à la kermesse F 2014 16:9 HDTV Merken A la suite d'une agression, le commissaire Laurence se retrouve temporairement aveugle. Au même moment, une petite fille est assassinée pendant la kermesse de son école. L'assassin lui a maintenu la tête dans une bassine d'eau afin de la noyer. Laurence s'empare de l'enquête, et ne veut laisser à personne le soin de découvrir l'assassin à sa place. Mais pour être crédible, il décide de cacher sa cécité. Pour une fois, il a besoin de l'insupportable Alice Avril pour enquêter : la jeune femme sera ses yeux. Laurence et Avril plongent alors dans les secrets d'une petite ville du Nord, où les notables comme les bonnes âmes ont quelque chose à cacher? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (Swan Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril) Elodie Frenck (Marlène) Anne Loiret (Catherine Dravignan) Nicolas Bridet (Xavier Tremens) Fred Epaud (Monsieur Milou) Jeanne Rosa (Claire Arial) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Eric Woreth Drehbuch: Jean-Luc Gaget, Agatha Christie, Sylvie Simon, Thierry Debroux Musik: Stéphane Moucha