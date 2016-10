France 2 21:45 bis 22:35 Sonstiges Les hommes de l'ombre Manipulations F 2016 16:9 HDTV Merken Hanté par la mort depuis l'attentat dont il a été témoin, Kapita est suivi par un psy. Il semble de plus en plus désabusé par les manoeuvres du pouvoir, tandis que le président, pris dans un séisme intime et politique dévastateur, doit trouver les ressources indispensables à sa survie politique... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Carole Bouquet (Elisabeth Marjorie) Bruno Wolkowitch (Simon Kapita) Nicolas Marie (Alain Marjorie) Grégory Fitoussi (Ludovic Desmeuze) Rachida Brakni (Clémence Parodi) Philippe Magnan (Philippe Deleuvre) Emmanuelle Bach (Apolline Vremler) Regie: Fred Garson Drehbuch: Sylvain Saada, Didier Lacoste