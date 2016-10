France 2 09:55 bis 10:48 Sonstiges Nina Maternités F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Alors qu'entre Nina et Costa, c'est le grand froid, à l'hôpital, Gabrielle, la nouvelle cadre doit faire preuve de beaucoup de tact pour remplacer Nadine. Heureusement, Nina est vite absorbée par le cas de Marion, 18 ans, qui gère seule son petit frère. Victime d'une leucémie, Marion pourrait avoir besoin d'un don de moelle, et son petit frère est le donneur le plus indiqué pour la greffe. Mais pour ce faire, il faut l'accord de leur mère, qui semble s'être évaporée dans la nature. Léo, de son côté, est préoccupée par le cas de Victoire, 34 ans, qui, suite à des fausses couches à répétition, a choisi de prendre la pilule, sans oser le dire à son compagnon, et qui manque de mourir à la suite d'une embolie pulmonaire? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annelise Hesme (Nina Auber) Thomas Jouannet (Costa Antonakis) Nina Melo (Léo Bonheur) Grégoire Bonnet (Samuel Proust) Farid Elouardi (Djalil Bensaïd) Regie: Adeline Darraux

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 126 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 123 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 63 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 58 Min.