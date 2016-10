France 2 22:55 bis 00:18 Sonstiges L'angle éco Le travail, c'est fini ! 16:9 HDTV Merken Au supermarché, les hôtesses de caisse sont remplacées par des bornes automatiques tandis que dans les bureaux et les usines, les secrétaires et les ouvriers cèdent peu à peu leur place aux technologies capables de les remplacer. Experts et économistes sont formels : dans les années qui viennent, 40 % des professions existantes vont disparaître, et avec elles des millions d'emplois en France et dans le monde. Parallèlement, de nouveaux métiers sont à inventer et des salariés à former. Faut-il s'inquiéter ou se réjouir de cette révolution dans le monde du travail - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Lenglet

