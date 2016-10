France 2 20:55 bis 22:55 Sonstiges L'émission politique Live 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via : /LEmissionPolitique. Actuel député de la 2e circonscription de Paris, plusieurs fois ministre depuis 1993, puis Premier ministre de 2007 à 2012, François Fillon est candidat à la primaire de la droite et du centre. A ce titre, David Pujadas et Léa Salamé l'interrogent sur des questions d'actualité. Un maire, en prise directe avec le terrain, l'interpelle ensuite sur le quotidien des Français. Karim Rissouli animera ensuite un débat entre trois citoyens et l'invité, avant de prendre le pouls des réseaux sociaux. Francois Lenglet décortique quant à lui les orientations économiques de François Fillon. Enfin, à la fin de l'émission, Charline Vanhoenacker délivre un billet d'humour et d'humeur bien senti. In Google-Kalender eintragen Moderation: David Pujadas, Léa Salamé Gäste: Gäste: François Lenglet, Karim Rissouli, Charline Vanhoenacker, François Fillon