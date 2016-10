France 2 00:10 bis 02:20 Sonstiges Cash investigation Marchés publics, le grand dérapage 16:9 HDTV Merken Elise Lucet et l'équipe de "Cash investigation" ont posé leurs valises à Nice pour enquêter sur le grand stade de la ville, construit par le géant Vinci et voulu par le maire de l'époque, Christian Estrosi. Ce chantier représente un budget énorme, pour un équipement sportif surdimensionné. La rédaction a par ailleurs eu accès à des documents confidentiels sur le contrat passé entre le ministère de la Défense et Microsoft. Le leader mondial de l'informatique équipe désormais 200 000 ordinateurs de l'armée française. Un choix coûteux pour les finances publiques et très périlleux pour la sécurité nationale. Dans ce numéro, "Cash investigation" enquête également sur l'une des dernières formes de sous-traitance au privé. Aujourd'hui, l'avenir de centaines de milliers de chômeurs est entre les mains d'organismes privés. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elise Lucet