France 2 22:45 bis 00:10 Sonstiges Place aux jeunes Des beatniks aux punks B 2016 16:9 HDTV Merken Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre "la route des Indes". Alors que l'Occident vivait son âge d'or - consommation reine, plein emploi - ils rêvaient d'un monde plus ludique, plus généreux, moins violent que celui que leur proposaient leurs aînés. Les Etats-Unis traversaient alors l'une des crises les plus aiguës de leur histoire, avec la lutte pour les droits civiques, la guerre du Vietnam et une remise en cause radicale du mode de vie américain. A travers quelles images, quels récits, quelles musiques les Français ont-ils adhéré à une histoire qui, en apparence du moins, ne les concernait que de loin - In Google-Kalender eintragen Regie: Patrick Barbéris

