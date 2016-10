France 2 20:55 bis 22:40 Sonstiges Les 3 frères, le retour F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Des années après le décès de leur mère, les frères Latour, qui se détestent toujours autant, sont à nouveau "réunis" par la défunte. Rien ne va dans leur vie : Bernard, qui vit dans une caravane, court le cachet en tant que comédien, Didier se fait passer pour un prof de philosophie alors qu'il vend en fait des sextoys par correspondance et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar. A l'ouverture du testament de leur mère, ils s'aperçoivent qu'elle ne leur a laissé que des dettes. Accompagnés de Sarah, la fille de Bernard, ils tentent de se refaire une santé financière en se lançant dans le trafic de drogue. Mais on ne s'improvise pas voyou... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Didier Bourdon (Didier Latour) Bernard Campan (Bernard Latour) Pascal Légitimus (Pascal Latour) Mona Walravens (Cindy) Fatima Adoum (Sabrina) Christian Hecq (maître Vaselin) Antoine Du Merle (Michael Rossignol) Regie: Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus Drehbuch: Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus Musik: Olivier Bernard, Didier Bourdon