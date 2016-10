France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Le meurtre du samedi soir USA 2014 16:9 HDTV Merken Lors de travaux de construction, des ouvriers du bâtiment découvrent le corps d'un célèbre truand new-yorkais, disparu depuis les années 70. Sa dépouille est enterrée dans le béton depuis plusieurs décennies. Beckett et Castle sont chargés de l'enquête. Malheureusement pour eux, le seul témoin est un homme qui pense qu'il vit toujours dans le monde des "seventies". Pour faire parler l'ancien mafieux, qui vit comme un marginal, les inspecteurs doivent entrer dans son jeu. Ils organisent une fête disco dans l'espoir de lui rafraîchir la mémoire et d'obtenir des informations concrètes relatives au meurtre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Kevin Hooks, John Terlesky Drehbuch: David Amann Musik: Robert Duncan