France 2 21:00 bis 21:45 Sonstiges Castle Le nez USA 2015 16:9 HDTV Merken Un livreur est retrouvé sans vie dans un parking souterrain. Mia Lazlo, unique témoin de la scène et douée d'un odorat exacerbé, refuse d'apporter son aide à la police. Agacé, Castle s'efforce de la convaincre de coopérer. De son côté, Kate retrouve dans la voiture de la victime un tableau de Van Gogh, disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hayley Shipton, qui travaille désormais pour le compte d'une assurance, entreprend de récupérer la précieuse toile. Esposito, lui, a réussi son examen de sergent. L'échec de Ryan à la même épreuve attise l'animosité entre les deux policiers. Kate se voit bientôt contrainte d'intervenir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Steve Robin Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Nancy Kiu Musik: Robert Duncan