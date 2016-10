France 2 22:35 bis 00:16 Sonstiges Un jour, un destin Jean Ferrat, compagnon de route F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /1j1d. Avec sa voix grave, Jean Ferrat a chanté les sentiments et l'engagement, fidèle à ses idéaux communistes, revendiquant être "du côté des exploités". Son répertoire et ses prises de position racontent un bout d'Histoire de France, celle d'un XXe siècle marqué par les guerres, la déportation, Mai-68, la censure, les grandes luttes ouvrières, les désillusions politiques et la chute du mur de Berlin. Quel drame familial Jean Ferrat a-t-il vécu pendant la guerre - Comment s'est-il lancé dans une carrière artistique - Et pourquoi a-t-il arrêté la scène en plein succès au début des années 1970, pour se retirer en Ardèche - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin