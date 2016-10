France 2 21:00 bis 22:28 Musikfilm Les choristes F, CH, D 2004 D'après le film de: Georges Chaperot, René Wheeler, Christophe Barratier Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken En France, à la fin des années 40, Clément Mathieu, professeur de musique au chômage, est recruté comme surveillant dans un centre de rééducation pour mineurs. Sur place, Clément est réellement bouleversé par la discipline impitoyable que le directeur, Rachin, fait régner dans l'établissement. Clément est vite la risée de ces enfants perturbés, qui lui volent son sac de partitions en guise de bienvenue. Peinant à imposer son autorité auprès de ses élèves, il s'essouffle à la tâche. Jusqu'au jour où, en rentrant dans les dortoirs, il entend s'élever une voix angélique. Lui vient une idée, un peu saugrenue, mais qui lui tient à coeur : et s'il créait une chorale et initiait les élèves au chant ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Jugnot (Clément Mathieu) Kad Merad (Chabert) Marie Bunel (Violette Morhange) Maxence Perrin (Pépinot) Thomas Blumenthal (Corbin) Simon Fargeot (Boniface) Philippe du Janerand (Monsieur Langlois) Originaltitel: Les choristes Regie: Christophe Barratier Drehbuch: Christophe Barratier, Philippe Lopes Curval, René Wheeler, Noël-Noël Musik: Bruno Coulais, Les Petits chanteurs de Saint-Marc Altersempfehlung: ab 6