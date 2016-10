France 2 21:05 bis 23:16 Sonstiges Le plus grand cabaret du monde 16:9 HDTV Merken En compagnie de Pascal Obispo, parrain de la soirée, Patrick Sébastien accueille Fauve Hautot, Pierre Perret, Bruno Salomone, Elisa Tovati, Elie Semoun, Emilie Andéol, Martin Lamotte, Jérôme Commandeur, Barbara Schulz et Marcel Campion. Ensemble, ils présentent les artistes venus montrer leurs numéros : Georgian Arrow, Livio Tudor, Victor Moiseev, Raymond Crowe, Malevo, Bernard Bilis, Ernesto Planas, Chilly and Fly, Ruben Vilagrand, Machine du cirque, Timothy Trust, Cirka Cuba, Bello Nock, Red Bull Flying Illusion, Shezan, Desire of flight Katerina Abakarova, sans oublier la Grande Illusion de Dani Lary. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Sébastien Gäste: Gäste: Pascal Obispo, Fauve Hautot, Pierre Perret, Bruno Salomone, Elisa Tovati, Elie Semoun, Emilie Andéol, Martin Lamotte, Jérôme Commandeur, Barbara Schulz, Marcel Campion Originaltitel: Le plus grand cabaret du monde