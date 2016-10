France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Sarkozy, l'homme qui courait plus vite que son ombre F 2016 Stereo 16:9 Merken Il y a quelques mois encore, Nicolas Sarkozy était considéré par ses adversaires politiques de gauche et de droite comme une quantité négligeable. Lors de son passage à l'Elysée, il a transformé le pays, gouvernant d'une manière inédite, s'autorisant à user d'un vocabulaire et abordant des thèmes jusque-là proscrits. Plusieurs années après, il continue d'incarner la victoire idéologique de la droite. Le psychanalyste Gérard Miller tente de comprendre d'où vient le désir qui l'anime et qui l'a poussé à sortir de sa retraite politique. Il dresse le portrait d'un homme qui a su se cacher en pleine lumière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Gérard Miller, Anaïs Feuillette

