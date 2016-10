Servus TV 00:15 bis 01:45 Drama Tödliche Magie GB, AUS 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive Wahrsagerin Mary (Catherine Zeta-Jones) und ihre zwölfjährige Tochter Benij (Saoirse Ronan) sind die Stars einer Varieté-Show im schottischen Edinburgh. Niemand bemerkt, dass die beiden betrügen und sich ihre Informationen schon vor der Vorstellung auf geheimen Weg beschaffen. Mary erfährt von einer Wette, die der große Zauberkünstler Houdini (Guy Pearce) ausgeschrieben hat. 10.000 Dollar soll der Wahrsager bekommen, der ihm die letzten Worte seiner Mutter verraten kann. Houdini glaubt nicht an Spiritismus und übernatürliche Fähigkeiten, und hofft auf diese Weise, alle Betrüger zu entlarven. Mary will sich diese Gelegenheit jedoch nicht entgehen lassen und trifft Houdini. Mit raffinierten Tricks versuchen Mary und ihre Tochter herauszubekommen, was am Sterbebett von Houdinis Mutter gesprochen wurde. "Tödliche Magie" ist ein prächtig ausgestatteter, visuell eindrucksvoller Kostümfilm. Regisseurin Gillian Armstrong gelingt es, die faszinierende Welt der Zauberkünstler, Magier und Wahrsager Anfang des 20. Jahrhunderts stimmungsvoll wiederzugeben - eine Welt, in der Schein und Wirklichkeit oft nicht zu trennen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Harry Houdini) Catherine Zeta-Jones (Mary McGarvie) Timothy Spall (Sugarman) Saoirse Ronan (Benji McGarvie) Malcolm Shields (Leith Romeo) Leni Harper (Leith Romeos Frau) Ralph Riach (Mr. Robertson) Originaltitel: Houdini's Secret Regie: Gillian Armstrong Drehbuch: Tony Grisoni, Brian Ward Kamera: Haris Zambarloukos Musik: Cezary Skubiszewski Altersempfehlung: ab 12