Niederlande 1 00:15 bis 01:30 Sonstiges Dolf Jansen: Hardverwarmend NL 2016 HDTV Merken Waar hoort u bij? Waar zou u graag bijhoren? Waar wilt u vooral niet bijhoren en hoe erg is het eigenlijk als je helemaal nergens bij hoort?! Deze vragen en vele vele andere - om over antwoorden vooralsnog maar te zwijgen - komen langs in de nieuwe voorstelling van veelvuldig nergens-voor-genomineerd multitalent Dolf Jansen. Een voorstelling over de club, de partij, de religie, de subcultuur, de bende, de relatie, het zooitje en wellicht zelfs de uitspraak van Groucho Marx. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dolf Jansen: Hardverwarmend