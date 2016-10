Niederlande 1 08:55 bis 09:50 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Tom Neven, Holland India Festival en Philippe Lemm Trio NL 2016 HDTV Merken De van oorsprong Amsterdamse drummer Philippe Lemm vertrok na zijn conservatoriumtijd naar New York om een masterstudie te volgen op de Manhattan School of Music. Inmiddels is deze studie afgerond en mag Lemm zich de eerste Nederlandse slagwerker noemen die daar zijn titel haalde. Op de Manhattan School of Music ontstond ook zijn eigen pianotrio. Naast Philippe bestaat het trio uit pianist Angelo Di Loreto en contrabassist Jeff Koch. In 2016 brachten zij een album uit getiteld 'New Amsterdam'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden