RTL TVI 21:15 bis 22:10 Actionserie Chicago Police Department Un bébé abandonné USA 2016 Stereo Merken Alors qu'un sac de sport suspect est retrouvé dans un parc, Voight dépêché sur les lieux va en vérifier le contenu, et y trouve un bébé inerte dans le froid. Il envoie de toute urgence l'enfant à l'hôpital, puis charge un peu plus tard, Burgess et Roman d'aller récupérer le corps. Or, contre toute attente, le bébé est vivant. A partir du sang prélevé sur l'enfant, les policiers retrouvent le père qui dit ne rien savoir sur l'existence du bébé. Il leur parle d'une jeune fille qui n'était qu'une ado lorsqu'ils sortaient ensemble. L'équipe se rend chez la fille mais ne trouve que ses parents. La mère nie catégoriquement l'existence du bébé, tandis que le père avoue qu'ils ont bien confié l'enfant à une femme qui travaille pour eux. Cette dernière leur avoue avoir donné le bébé à un couple, qui dit n'avoir jamais vu l'enfant. L'une d'entre elles ment, et l'arrivée de la mère du bébé va peut-être permettre de faire éclater enfin la vérité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Nick Gomez Drehbuch: Jamie Pachino Musik: Atli Örvarsson