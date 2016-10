RTL TVI 12:00 bis 12:25 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Merken A la villa Forrester, Carter est le témoin d'une nouvelle dispute entre Nicole et Maya. Ce qu'il entend va le sidérer... Pendant ce temps, Wyatt comprend qu'il se passe quelque chose entre Deacon et Brooke. Il est furieux contre Deacon, persuadé qu'il va briser le coeur de sa mère, qui lui faisait entièrement confiance. Mais Deacon lui assure qu'il ne fera jamais de mal à Quinn... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful