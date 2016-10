RTL TVI 22:05 bis 23:40 Sonstiges Plan de table F 2012 Stereo Merken Marie et Eric se voient furtivement le jour du mariage de la jeune femme. Eric est désespéré car Marie, son amour de jeunesse, épouse Paul... Les deux jeunes gens ne peuvent s'empêcher de partager un dernier élan de tendresse, et du coup la table, dressée selon un plan particulier, se retrouve en désordre... Eric tente alors de replacer les cartons sur lesquels figurent les noms des invités, mais bien entendu, il ne parvient plus à respecter le plan de table initial... Le soir des noces, tous les convives se retrouvent lors du dîner. Ce nouveau placement ne manque pas de provoquer certains bouleversements au cours de la soirée, qui vont affecter le destin de plusieurs invités... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lannick Gautry (Eric) Louise Monot (Marie) Audrey Lamy (Marjorie) Arié Elmaleh (David) Elsa Zylberstein (Catherine) Franck Dubosc (Pierre) Shirley Bousquet (Edith) Originaltitel: Plan de table Regie: Christelle Raynal Drehbuch: Christelle Raynal, Francis Nief Musik: Matthieu Gonet

