RTL TVI 20:20 bis 22:05 Sonstiges Fiston F 2014 Stereo Merken Alex est amoureux de Sandra depuis sa plus tendre enfance, mais il n'a jamais osé avouer sa flamme à la jeune fille, ni même l'aborder. Face à elle, il perd tous ses moyens. Mais cet amour impossible fait de lui la risée de son entourage. Conscient qu'il doit agir, il se renseigne et va chercher conseil auprès d'un écrivain solitaire, Antoine Chamoine, seul homme à avoir réussi à séduire, bien des années auparavant, la mère de Sandra. Après quelques hésitations, Antoine accepte de prendre en main la vie sentimentale du jeune homme désespéré... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kev Adams (Alex) Franck Dubosc (Antoine Chamoine) Nora Arnezeder (Sandra) Valérie Benguigui (Sophie) Héléna Noguerra (Monica) Alice Isaaz (Elie) Laurent Bateau (Benoît Legrand) Originaltitel: Fiston Regie: Pascal Bourdiaux Drehbuch: Daive Cohen Musik: Alexis Rault