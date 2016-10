Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Ein Hundstag USA 2016 Merken Um irgendwie das Tablet ihrer Mutter zurückzubekommen, das in der Schule konfisziert wurde, lassen sich Billy und Nora von Phoebe helfen. Sie will beweisen, dass sie auch so verschlagen ist wie Max... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Shane Blades (Officer Batista) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Anthony Q. Farrell