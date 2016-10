TF1 23:25 bis 01:15 Sonstiges Action ou vérité Stereo 16:9 HDTV Merken Les invités du talk-show d'Alessandra Sublet se prêtent avec bonne humeur à une déclinaison d'"Action ou vérité". Ce soir, Marthe Villalonga, Dave, Bernard de la Villardière, Karine Ferri, Jérome Commandeur, Bertrand Chameroy, et le duo d'humoristes du PalmaShow (Grégoire Ludig et David Marsais) vont se prêter au jeu. Diront-ils toute la vérité, ou choisiront-ils d'accomplir des actions inédites - Le but de l'émission - Que les téléspectateurs apprennent à mieux connaître les huit célébrités qui ont accepté cette invitation à se mettre à nu. Oseront-ils tout dire - Ou se défileront-ils en choisissant l'action à la vérité - In Google-Kalender eintragen Moderation: Alessandra Sublet Gäste: Gäste: Marthe Villalonga, Dave, Bernard de La Villardière, Karine Ferri, Jérôme Commandeur, Bertrand Chameroy, Palmashow