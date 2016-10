TF1 20:55 bis 23:25 Sonstiges Koh-Lanta Episode 9 F Stereo 16:9 HDTV Merken A ce stade de l'aventure "Koh Lanta", il ne reste plus que onze Robinsons sur l'île cambodgienne de Koh Rong. Parmi eux, Benoît, l'ancien Sambor, assuré d'aller en finale (en épreuve d'orientation) puisqu'il a trouvé l'anneau d'or et l'a révélé à l'issue du conseil, laissant partir Béryl à sa place. Anciens Rouges et anciens Jaunes continuent de se livrer une lutte sans merci pour avoir la main. Et les surprises risquent fort de se succéder encore. D'autant que les épreuves s'enchaînent, mettant les nerfs et les organismes des candidats à rude épreuve. Et une nouvelle élimination viendra sceller le destin d'un aventurier lors du conseil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Brogniart