TF1 15:30 bis 16:55 Sonstiges Une coach pour mon bébé CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Julia, professeur de fitness pour jeunes mamans et femmes enceintes, rêve de rencontrer l'âme soeur et de fonder une famille. Un jour, un veuf, Scott, débarque à son cours avec son bébé. Peu après, il l'embauche comme nounou quelques jours par semaine. Un trouble naît rapidement entre eux mais Scott n'ose pas s'avouer l'attirance qu'il éprouve pour Julia. De son côté, Julia s'attache aux deux enfants de Scott mais se fait rejeter par l'aînée, persuadée qu'elle cherche à remplacer sa mère. Julia tente péniblement de trouver sa place au sein de cette famille meurtrie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danneel Ackles (Julia) Kavan Smith (Scott) Ryan McDonell (Phil) Peter Benson (Jeremy) Miranda Frigon (Gwen) Jill Morrison (Carla) Lindsay Maxwell (Amber) Originaltitel: Baby Boot Camp Regie: Christie Will Drehbuch: Barbara Kymlicka, Christie Will Musik: Warren Dean Flandez, Russ Howard III