TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Ma nounou est un homme ! USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Cass, une brillante avocate, élève seule ses deux enfants, Emma et Quinn, depuis la mort de son mari. Mais les bambins sont aussi des terreurs, qui épuisent leurs nounous successives au point qu'elles démissionnent toutes systématiquement. Vivian, la grand-mère, est chargée d'en recruter une nouvelle. Elle demande à Matthew, un ancien camarade de lycée de Cass, de s'occuper d'eux. Matthew n'est pas convaincu par cette offre d'emploi mais son père, un promoteur immobilier, lui fait une proposition : s'il accepte ce job, il reverra son projet de complexe résidentiel qui saccagerait la marina à laquelle Matthew est très attaché. Matthew débute ainsi son travail de nounou auprès des enfants de Cass... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nicollette Sheridan (Cass) Dan Payne (Matthew) Kiefer O'Reilly (Quinn) Genea Charpentier (Emma) Jayne Eastwood (Vivian) Lochlyn Munro (Henry) Mark Brandon (Vincent) Originaltitel: All Yours Regie: Monika Mitchell Drehbuch: Brian Sawyer, Gregg Rossen, Ari Posner Musik: Brian Sawyer, Gregg Rossen, Ari Posner

