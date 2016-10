TF1 23:15 bis 00:15 Sonstiges Profilage Tempêtes F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Chloé retrouve son ancien professeur, qui était aussi son mentor, lors d'un colloque de criminologues organisé à Belle-Ile-en-Mer, en Bretagne. De son côté, le commandant Rocher est confronté au meurtre d'une jeune baby-sitter, qui a été battue à mort. L'enquête se révèle plus personnelle qu'il n'y paraît, et les conséquences inattendues vont faire tanguer les repères familiaux du policier. Mais le temps se gâte aussi pour Chloé, alors que le colloque se transforme en un bain de sang. Coincés sur la petite île lors d'une grosse tempête, les criminologues tombent les uns après les autres, sans que l'on parvienne à identifier le tueur... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Philippe Bas (le commandant Rocher) Jean-Michel Martial (le commissaire Lamarck) Vanessa Valence (Frédérique "Fred" Kancel) Raphaël Ferret (Hyppolite de Courtène) Juliette Roudet (Adèle Deletttre) Ron Reznik (Vincent Delahaye) Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Julien Teisseire