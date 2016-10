TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Un coach pour la Saint-Valentin USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Employée au Portland Banner, Avery Parker écrit pour le site web du journal et s'occupe de la rubrique "Consultez la coach", où elle dispense des conseils en relations amoureuses. A l'approche du 14 février, la rédactrice en chef, Lauren Port, lui demande de rédiger une chronique quotidienne en sur la Saint-Valentin. La jeune femme, qui ne croit plus en l'amour, accepte sans grand enthousiasme. Dès la publication de son premier texte, Avery reçoit un commentaire désobligeant d'un lecteur anonyme qui signe "Virez la coach". L'individu cherche à se venger des conseils prodigués par Avery à son ex-petite amie. Au même moment, Avery fait la connaissance d'un vétérinaire, le charmant Brendan. Les deux jeunes gens ont deux points commun : ils n'aiment pas la Saint-Valentin et sont méfiants en amour... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sarah Rafferty (Avery) Sam Page (Brendan) Jeremy Guilbaut (Kit) Heather Doerksen (Hannah) Kimberly Sustad (McKenna) Brenda Crichlow (Lauren) Daryl Shuttleworth (Jim) Originaltitel: All Things Valentine Regie: Gary Harvey Drehbuch: JB White Musik: Gelsea Mae, Daniel Ross