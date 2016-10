TF1 23:40 bis 00:30 Krimiserie New York Unité Spéciale Une rien du tout USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Après que sa femme a appelé les secours, la police retrouve Bill Dixon, inconscient et à moitié nu sur le sol de sa cuisine. Arrivés sur les lieux, Benson, Stabler et Fin concluent rapidement que l'agresseur de Bill Dixon s'est introduit dans la maison sans effraction. Victor Ramos, un autre père de famille, a subi les mêmes outrages. Agressé et violé chez lui, il a lui aussi été marqué au fer rouge des mots "souilleur" et "traître". Benson, Stabler et Fin tentent de trouver le lien entre ces deux crimes, certains que l'agresseur n'a pas choisis ses victimes au hasard. Mais les deux hommes assurent qu'ils n'ont pas de liaison extraconjugale, et qu'ils ne se connaissent pas d'ennemi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Chris Brancato Kamera: Tom Weston Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16